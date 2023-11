Le silence de la Combe

Au hameau de L'Albouy, on vit un peu en cercle fermé, on est si loin du village de Penens. Aussi, lorsque la guerre éclate en septembre 1939, c'est tout un monde qui vacille. Suzanne Lacroux, la carillonneuse, doit délaisser son clocher pour se consacrer à son jeune fils Michel et s'occuper, seule, de La Combe, la ferme familiale. Jean, son mari, réserviste de 34 ans vient d'être mobilisé et de partir pour Agen. Tandis que le conflit résonne au loin et apporte son lot d'angoisses et d'épreuves, Suzanne doit faire front devant l'incommensurable travail qui l'attend. Les aléas des débuts de la Seconde Guerre mondiale la mettent face à son destin quand Lino, qu'elle pensait avoir oublié, réapparaît. Quels secrets que tous croyaient enfouis révéleront ces temps troublés ? Dans ce Lauragais de la terre, caressé par le vent d'autan, cette histoire de courage et de ténacité se déroule, presque silencieuse, au coeur de paysages et d'horizons grandioses.