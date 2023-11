Esperation - Deuxième Tome

Suite aux découvertes de Perséphone, un tremblement de terre se prépare au complexe. Les vérités sont ébranlées et les mensonges des anciens dévoilés. Une aubaine pour Olympe et les autres pour en finir avec la phase d'observation. Le soulèvement approche et avec lui son lot de dangers et de surprises macabres. Les anciens pensaient avoir tout prévu dans les moindres détails, ils ne sont pourtant pas au bout de leurs peines. Le monde de dehors n'a jamais été aussi tangible et incertain. Les tensions intergénérationnelles s'amplifieront-elles au point d'anéantir le monde à tout jamais ?