Jumeaux, Mythes et secrets de la gémellité

Romulus et Remus, Castor et Pollux, Freyr et Freyja, Ibejis... Dans toutes les mythologies du monde se retrouve la figure fondatrice des jumeaux, bienveillants ou maléfiques. On leur prête des pouvoirs que les simples n'ont pas. Ils sont sujets d'études scientifiques. Ils sont phénomènes de foire ou stars de la pop culture. Les jumeaux fascinent, interrogent ou dérangent, mais ne laissent jamais indifférents. L'auteur, lui-même jumeau, explore avec curiosité et érudition le mystère de la gémellité dans cet ouvrage magnifiquement illustré de plus de 200 images d'archives. Anomalie ou miracle ? Histoire, religion, arts, sciences, spectacles... tous les domaines sont questionnés pour comprendre cette énigme encore magique.