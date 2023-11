La guerre, bien sûr

Le cas ukrainien a remis le sujet de la guerre sur le devant de la scène, lui donnant un air de nouveauté effrayante, alors qu'il est en fait très ancien et permanent, occulté par peur et hypocrisie. Les hommes se font la guerre depuis qu'ils ont conscience de pouvoir la faire et ne paraissent pas vouloir arrêter de la faire. La guerre est un incendie perpétuel et continuel, un phénomène unique qui se déplace et trouve toujours à s'embraser sur les mêmes cendres. La guerre est première, avant le commerce, avant l'amour. En entrelaçant entretiens, essai, témoignages et photos inattendues, Xavier Delacroix aborde ce sujet en multipliant les points de vue (historique, philosophique, juridique, mémoriel, etc.). L'intention est de surprendre le lecteur, de lui faire découvrir des idées, des hommes, des femmes, des regards et de lui permettre de trouver dans l'écrit, dans un livre, le même plaisir de la dispersion, de l'échappement, de la promenade, que peut procurer l'interactivité numérique. Journaliste, essayiste et éditeur, Xavier Delacroix a commencé sa carrière à la BBC à Londres avant de devenir consultant dans successivement plusieurs sociétés de lobbying et affaires publiques. Il est l'auteur de : La Grande Peur des patrons (Le Félin), Regards (DVC Editions), Carpe diem 5. 11. 9 (DVC Editions), Bouches inutiles. Du naufrage de la parole publique (Lemieux Editeur), L'Autre Siècle (Fayard). On lui doit également deux volumes parus dans la collection Au fait et consacrés au Sexe (2021) et à la Mort (2022).