Guenièvre, l'enfance d'une reine, tome 6

Lug, le corbeau, est envoyé par Merlin pour veiller sur Guenièvre. La fillette a pour père le roi Léodagan et vit à la cour du petit royaume de Carmélide, dans l'attente qu'un nouveau roi monte sur le grand trône de Bretagne. Elle observe la violence qui l'entoure sans la comprendre et se réfugie parfois dans la forêt. Elle y croise une autre jeune fille qui lui ressemble étrangement... Est-ce un rêve ou un sosie ? Un jour, le terrible Rion d'Outre-Ombre attaque le royaume. Heureusement, un mystérieux chevalier vient avec une armée les secourir. Guenièvre est sous le charme et c'est avec surprise qu'elle apprend que ce jeune homme est Arthur, le nouveau roi de Bretagne, et qu'il désire l'épouser ! Sixième volume des albums jeunesse de La Table ronde, qui raconte l'enfance des héros et héroïnes de la geste arthurienne. Un album toujours aussi féérique (et nourri aux sources des textes anciens), adapté pour le jeune public et magnifiquement illustré. Complétez votre collection !