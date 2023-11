Toutes les clés pour explorer la musique classique. De l'Antiquité à nos jours

Entendre ou écouter : c'est dans ce passage d'un mot à un autre que se glisse le précieux guide de Michèle Lhopiteauâ- Parce que ce guide est un modèle de clarté, un modèle de pédagogie. Les trésors musicaux de chaque époque y sont clairement décrits, les tableaux récapitulatifs permettent de fixer les connaissances de base, et surtout les exemples musicaux sont choisis et commentés avec une justesse si remarquable qu'on a le sentiment de l'évidence. Si vous croyez encore que la musique classique vous restera à tout jamais impénétrable, ce guide est pour vous : vous serez prêt à écouter en connaissance de cause ces oeuvres multiples, qu'à travers les siècles les compositeurs ont créées pour célébrer la Beauté et les beautés du monde, pour exprimer les craintes, les angoisses et les joies, pour raconter les vibrations qui nous ont faits et nous font ce que nous sommes -- puisque la Musique n'est qu'un reflet de la Vie.