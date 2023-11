Taïwan en 4 éléments

Il y a de longs mois maintenant que j'ai fait la rencontre de Ching. C'était au Japon, au cours d'un précédent voyage. Cette étudiante taïwanaise enjouée m'a fortement incitée à lui rendre visite dès que j'en aurais l'occasion. La beauté de son île était, selon elle, injustement méconnue. Longuement, elle m'a décrit ses magnifiques paysages, les montagnes sauvages, la côte ciselée, et ces villes lumineuses qu'elle me souhaitait, un jour, de découvrir. A présent, Les mots de mon amie me reviennent en mémoire et, sans me laisser le temps de la réflexion, j'achète mon billet pour l'autre bout du monde.