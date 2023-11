Enigme Cosmique de la Vie

"Il n'y a pas si longtemps, nous nous demandions encore si des étoiles lointaines pouvaient abriter des exoplanètes. Puis, nous en avons trouvé une, et une autre et aujourd'hui les télescopes spatiaux et terrestres en ont détecté des milliers, et ce n'est qu'un début. Certains mondes évoluant dans la zone habitable de leurs étoiles parentes nous semblent presque familiers, mais il y en a d'autres dont nous n'aurions jamais pu imaginer l'existence. Peu à peu, l'image de notre passé et de notre destin se précise. Sur ce chemin qui nous ramène à nos origines, trouverons-nous d'autres civilisations avec lesquelles partager nos émerveillements ? Nous voici donc en route pour un voyage qui nous mène de la surface de la Terre aux confins de l'univers. Et, dans cette exploration de l'espace et du temps, nous sommes à la fois les voyageurs et le voyage, et l'univers est notre miroir cosmique". A la suite du formidable succès de son livre A l'aube de nouveaux horizons, Nathalie A. Cabrol, astrobiologiste et directrice du centre de recherche Carl Sagan de l'Institut SETI - nous invite à explorer l'espace à la recherche de la vie dans l'univers dans un ouvrage richement illustré, composé, entre autres, des dernières images spectaculaires des télescopes James Webb et Hubble. De notre système solaire aux confins de l'univers, ce livre est une invitation par les images à partager l'odyssée de la vie. Avec un souci d'une lecture pour tous, Nathalie A. Cabrol nous présente les dernières avancées de la recherche et de l'exploration de la vie dans l'univers : de la notion de zone habitable aux différentes familles d'étoiles, de l'histoire de Mars aux mondes océans mystérieux de notre système solaire comme Europe, Encelade ou Titan, jusqu'aux exoplanètes lointaines, leur familiarité et leur incroyable singularité nous émerveillent et nous passionnent. En tournant les pages, c'est tout un univers qui s'ouvre à nous, et avec lui, une vision de nos origines cosmiques et de qui nous sommes.