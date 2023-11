Les Convertis du pape. Une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle. Une famille de banquiers juifs à Rome au XVIe siècle

Au XVIe siècle, alors que l'Europe était déchirée par les guerres de Religion, les papes voulurent faire de Rome un modèle pour la conversion des juifs. Sous la protection de Grégoire XIII, deux banquiers séfarades, Salamone Corcos et son fils Lazzaro, appartenant à l'élite de la communauté juive, furent baptisés puis intégrés dans la noblesse romaine sous le nom de Boncompagni, qui était celui du pape. Ces hommes firent ensuite sortir du ghetto, au besoin par la force, une quarantaine d'hommes, femmes et enfants de leur famille, tandis que quelques-uns, comme Devorà et son mari Joseph Ascarelli, résistèrent aux pressions qui les poussaient vers le baptême. L'histoire des Corcos devenus Boncompagni, restituée à partir des archives du tribunal de la Rote et des notaires de Rome, aborde le thème de la conversion sous l'angle de ses coûts et bénéfices économiques et affectifs, inégalement répartis selon l'âge, le genre et la situation des individus. Elle montre les effets du prosélytisme des papes sur les juifs, les conflits familiaux générés par les conditions violentes des conversions, et la capacité de la société chrétienne à intégrer les néophytes au prix de l'oubli de leur origine. Grande fresque familiale, Les Convertis du pape nous plonge dans les dynamiques économiques, sociales, politiques et religieuses qui déterminaient les marges d'action des individus dans la Rome baroque. Isabelle Poutrin est professeure d'histoire moderne à l'université de Reims Champagne-Ardenne. Spécialiste d'histoire religieuse et culturelle, elle a publié notamment Convertir les musulmans. Espagne, 1491-1609 (PUF, 2012) et a dirigé avec Elisabeth Lusset le Dictionnaire du fouet et de la fessée. Corriger et punir (PUF, 2022).