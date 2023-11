Le Culte des racines et l'Europe des régions. Contre le régionalisme

L'instrumentalisation de la langue et de la culture bretonnes à des fins politiques est à mettre en relation avec ce qui se passe au Pays basque, en Catalogne, en Ecosse, au pays de Galles, en Italie, en Belgique et dans toute l'Europe. Mais comment s'opposer à l'assignation identitaire imposée par un patronat organisé en puissant lobby dès lors que l'ethnorégionalisme promu sous l'habillage du localisme heureux trouve le soutien de la gauche comme de la droite la plus dure ? Le culte des racines accompagne l'instauration d'une République à dimension variable pour le plus grand profit du néolibéralisme.