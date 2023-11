Lost in Translation, étrangers familiers. Edition de luxe

Lost in Translation, en 2003, a confirmé les talents de cinéaste de Sofia Coppola, bien au-delà de son statut de "fille de". Ses intuitions esthétiques se doublent d'un sens de la direction plus affirmé, en témoignent les performances inspirées de Bill Murray et d'une jeune Scarlett Johansson. Plusieurs décennies après la sortie du film, celui-ci n'a rien perdu de sa force d'attraction, de sa désarmante sincérité et de sa subtile puissance. Bob et Charlotte sont devenus un couple de cinéma culte, cher aux yeux et aux coeurs des spectateurs. En se basant sur un scénario original fait d'émotions diffuses, nourri par son expérience personnelle, Coppola filme la rencontre imprévisible mais salvatrice de deux égarés, dans un Japon à la fois accueillant et intimidant. Et fait entendre la petite musique mélancolique qui accompagne ce couple de solitaires dans leur éphémère échappée. Ce livre revient sur le processus à l'origine du film, ses thématiques ou encore son rapport à la culture japonaise et à la topographie tokyoïte. Il propose également un entretien avec le responsable de l'incontournable bande originale du film, Brian Reitzell. ///// 40 photogrammes en couleur du film ///// ///// Version luxe, cartonné + jaquette, tirage limité à 50 exemplaires numérotés /////