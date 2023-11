Joe Fixit : Ce qui se passe à Vegas...

Au diable les pantalons déchirés et les "Hulk écrase" ! Bruce Banner et son alter ego ont un temps adopté l'apparence de Joe Fixit, un Hulk gris aux costumes élégants et aux méthodes mafieuses. Joe fait beaucoup de bruit depuis son arrivée à Las Vegas, mais le Caïd n'a pas l'intention de tolérer sa présence longtemps. Spider-Man pourra-t-il y faire quelque chose ? Après les différentes séries consacrées au Maestro, la version despotique de Hulk, Peter David revisite une autre période de son long séjour sur la série du Géant Vert, celle où Hulk était gris et portait des costards-cravates dans les casinos de Vegas ! Pour illustrer cette nouvelle saga : Yildiray Cinar, le dessinateur de 100% MARVEL : THE MARVELS.