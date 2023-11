Destiny of X T21 (Edition collector) - COMPTE FERME

Tornade est confrontée aux conséquences de l'affaire Sins of Sinister, mais que peut-elle faire alors que deux mondes attendent ses décisions et que Charles Xavier lui demande des comptes concernant la mort de Magnéto ? Les Broods massacrent les amis de Broo, quelle sera sa réaction face à sa propre espèce ? Dents de Sabre n'en finit pas d'affronter des doubles de lui-même et le Fauve est prêt à tout pour protéger Krakoa, n'en déplaise à Wolverine et X-Force ! Après les évènements cataclysmiques de Sins of Sinister et pour préparer ceux de Fall of X, courant 2024, les séries en cours trouvent pour la plupart leurs conclusions en novembre. Après X-Terminators et Marauders dans DESTINY OF X 20, c'est au tour d'Immortal X-Men, X-Men Red et Sabretooth and the Exiles de tirer leur révérence (momentanément pour certaines) ! On sait ce que cela signifie : beaucoup de nouveautés en décembre !