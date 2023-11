Destiny of X T20 (Edition collector) - COMPTE FERME

Les X-Men comprennent que le problème des Broods, ces extraterrestres dangereux et parasites, n'est pas autant réglé qu'ils le pensaient ! Les Maraudeurs de Kate Pryde vivent leur dernière aventure... la conclusion d'une histoire vieille de deux milliards d'années. Wolverine découvre les véritables plans du Fauve, et ils sont terrifiants ! Jubilé et ses amies concluent leur folle épopée. Et Dents de Sabre est-il prêt à affronter... d'autres Dents de Sabre ? Alors qu'une nouvelle saga commence dans la série X-Men de Gerry Duggan (Iron Man), deux séries referment leurs portes : X-Terminators et surtout Marauders, une série qui est au sommaire des titres mutants depuis le relaunch House of X / Powers of X ! Cela annonce bien sûr des nouveautés pour la suite, car le rendez-vous bimensuel des mutants n'est pas prêt de tirer sa révérence !