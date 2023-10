High School Mercenary. Tome 1

Le webtoon d'action numéro 1 enfin en librairie ! Seul survivant d'un crash d'avion, Ijin Yoo, alors âgé de 8 ans, atterrit dans un pays en guerre où il est secrètement entraîné pour devenir un mercenaire. Quelques années plus tard, il retourne dans son pays d'origine où résident son grand-père et sa petite soeur Dayeon. Alors que Ijin tente de retrouver une vie normale, Dayeon est harcelée au collège. Cet événement réveille en lui ses instincts de combattant... et de justicier. Découvrez le passé mystérieux de ce jeune lycéen !