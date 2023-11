Hercule poirot - le noel d'hercule poirot

Quoi de plus beau et de plus romantique qu'une famille réunie à quelques jours de Noël ? L'occasion de se retrouver, de partager la chaleur d'un foyer alors que la neige tombe au-dehors. Mais le vieux Siméon Lee n'est pas du genre sentimental et, s'il a réuni ses enfants autour de lui, c'est qu'il a des choses à leur annoncer, ce qui risque de ne pas plaire à tout le monde. De ne pas plaire au point de tuer ? Pour Hercule Poirot, en visite chez son ami le colonel Johnson, une vieille connaissance rencontrée autour du Drame en trois actes, élucider un crime sera le plus beau des cadeaux de Noël !