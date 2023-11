Le Pouvoir des bougies magiques - 30 rituels et sortilèges d'amour, de protection et d'abondance

Le guide essentiel pour découvrir la magie des bougies à travers 30 rituels Ce guide complet permet de se familiariser, de manière simple et ludique, avec la pratique des bougies magiques. Avec des instructions détaillées étape par étape, du choix de la bonne bougie à la réalisation du rituel parfait, vous trouverez tout ce que vous devez savoir pour commencer à manifester vos objectifs comme par magie. Découvrez les différents types de bougies et leur utilisation idéale, et découvrez comment la forme, la taille, la couleur et le temps de combustion peuvent influencer vos résultats avec la magie des bougies. Apprenez à créer un autel sacré, préparez votre bougie pour les sorts et concentrez vos intentions. Sélectionnez un sort, et lancez-vous ! Dans ce livre, vous trouverez : - 30 rituels étape par étape : des sorts clairs et détaillés pour l'amour, la guérison, la protection, l'abondance et l'illumination, tous issus d'une variété de traditions. - La magie de la couleur : explorez les nombreuses fonctions de la couleur dans la magie des bougies - ; le jaune pour la perspicacité, le rose pour la compassion, le vert pour le succès, le bleu pour la force, et plus encore. - L'entretien complet des bougies : apprenez étape par étape comment choisir, nettoyer, charger, consacrer et éliminer les bougies utilisées pour le travail magique.