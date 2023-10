Réunir. Recettes et inspirations

Un nouveau guide du savoir recevoir. L'art de réunir avec Alice Roca, inspirante et créative. Des moodboards composés d'ingrédients, de matières et de couleurs inspirés du végétal, pour créer et transformer des recettes simples en recettes visuelles et ravir aussi bien les yeux que les appétits. Avec Alice, les bons moments entre amis ou en famille s'égrènent tout au long de l'année, avec leurs rituels et leurs tables merveilleuses. Près de 130 recettes simples et gourmandes : salades graphiques, tartes paysages, plateaux de fromages en couronnes... Des propositions salées et sucrées pour faire des menus complets avec goût, style, simplicité. Pour réunir ceux qu'on aime.