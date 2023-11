Mystic Woods Oracle - Découvrez la sagesse de votre magie intérieure !

Partez pour un voyage enchanté à la découverte de vous-même et de la forêt magique de Mystic Woods. Au fil des tirages, vous découvrirez le parcours d'éveil de la sorcière Holly, qui vous accompagnera dans votre propre quête de reconnexion à votre être authentique. Véritable ode à la beauté et à la sagesse de la nature et des animaux, cet oracle vous permettra de trouver les réponses à tous vos questionnements, dans chaque domaine de votre vie, de cultiver pleinement votre puissance créatrice et ainsi éclairer votre chemin de vie. Pouvant être utilisé à la fois pour la divination et la guidance, cet oracle s'adresse à tous les magiciens et vous permettra de mettre en lumière vos zones d'ombres et de comprendre les énergies qui vous entourent, afin de vous épanouir pleinement.