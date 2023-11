Les saisons de la sorcière. Oracle de Yule

A l'approche du solstice d'hiver, profitez de la saison de Yule pour vous ressourcer et exprimer votre gratitude pour tous les bienfaits reçus cette année. Pendant des siècles, les anciens guérisseurs ont célébré l'énergie réparatrice de la saison de Yule. Les hivers rigoureux traditionnels nous rappellent notre incroyable capacité à traverser les tempêtes et à trouver soutien et réconfort auprès de nos proches. Grâce à ce magnifique coffret, vous découvrirez des messages de guérison pour vivre en harmonie avec la sagesse divine de la nuit la plus longue de l'année. Les 44 cartes oracle et le livre d'accompagnement de 144 pages vous ouvrent à une profonde réflexion, à une sérénité intérieure et vous promettent l'arrivée de jours meilleurs pour l'année à venir.