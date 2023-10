Depuis la publication de Psychotic Reactions & autres carburateurs flingués, chez Tristram en 1996, chacun sait que Lester Bangs (1948-1982) est l'auteur le plus inspiré qu'on puisse lire sur le rock et la "contre-culture" en général, en même temps qu'un pur écrivain - de la classe des Burroughs, Kerouac et Bukowski qu'il vénérait. "En ces années farouches, son écriture est à son zénith : summum de délire rebondissant du coq-à-l'âne, ponctuant brutalement des phrases interminables de grandes claques". (Philippe Manoeuvre) C'est ce livre qui a lancé en France le mouvement de traduction d'ouvrages critiques et historiques sur la culture rock. Edité et préfacé par Greil Marcus (auteur de Lipstick Traces), compilant les textes les plus fameux de Lester Bangs (sur les Clash, Iggy Pop, Lou Reed, mais aussi Elvis ou Kraftwerk), ce volume est une mine inépuisable pour tout amateur de rock, de discours sur le rock, ou tout simplement de littérature américaine. Il révèle le parcours littéraire et intellectuel d'un homme, qui, au-delà de ses intuitions visionnaires, à propos d'une culture qui était sur le point de devenir dominante, s'en fit aussi, dans certaines de ses meilleures pages, le moraliste.