Une édition totalement revue et augmentée aux vues des crises climatiques et géopolitiques. Un livre essentiel pour comprendre les défis de l'alimentation mondiale. La guerre en Ukraine et le changement climatique ont, enfin, fait prendre conscience que les systèmes alimentaires sont plus fragiles que jamais. La crise du Covid a boosté la relocalisation des productions agricoles mais, en même temps, jamais les multinationales de l'agroalimentaire n'ont été aussi puissantes. Comment se déroule ce combat de titans au-dessus de nos assiettes ? Quels sont les politiques (locales et mondiales) prônées pour assurer la sécurité alimentaire ? Comment espérer régler la question de la faim ? Autant de questions et bien d'autres qui mettent la géopolitique de l'alimentation au coeur des débats pour un futur plein d'incertitudes.