Ma découverte de Paris. Encres et aquarelles

Dans les années 1960, Hernan Jara, né à Quito en Equateur, arrive à Paris. C'est la réalisation d'un rêve de jeunesse et le début d'une vie nouvelle. Ebloui par la beauté de la ville, la splendeur de ses monuments, le charme de ses rues, la féerie de la Seine et de ses ponts, de ses berges et de ses quais, la chaleur humaine, l'ambiance festive, ... Hernan Jara se demande s'il va s'y perdre ou s'en faire aimer et s'y reconnaître. Architecte de profession, bientôt engagé à l'Atelier d'Urbanisme de Paris (APUR), il va découvrir la capitale au fil de ses errances et de ses activités professionnelles. Peu à peu, il fait sien son riche patrimoine, sa vie publique et secrète, son pouls, ses mystères, sa poésie... Son carnet en mains, il note et croque Paris. C'est cette aventure commencée il y a soixante ans, jamais achevée et toujours passionnante, qu'il nous conte par ses aquarelles, aux traits vibrants et diaphanes, qu'inlassablement il exécute et a classées en six rubriques. Paris des églises, Paris des monuments, Paris sur Seine, ses toits, mais aussi ambiances de Paris au fil des heures et des saisons, des rues, des places, des avenues, des jardins et des parcs. Autant de chemins de découverte et de circulation qui ne négligent aucun arrondissement, des plus aristocratiques aux plus populaires, autant de chemins au long desquels on pénètre la ville, son histoire, ses populations, ses atmosphères, son art de vivre.