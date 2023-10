Dernière lettre d’amour

Dans un pays soumis au pouvoir absolu du "Guide" , Nora, une célèbre actrice de théâtre, s'oppose farouchement à la dictature. Jon, un agent de la police secrète du régime, est chargé d'interroger Nora qui vient d'être arrêtée. Un lien particulier unit ces deux êtres : le théâtre. Cette rencontre va bouleverser Jon au point que, par amour pour Nora, il va trahir le Guide et organiser la fuite à l'étranger de la comédienne. Six ans plus tard, après la chute du dictateur, Nora revient dans son pays jouer la pièce largement autobiographique qu'elle a écrite et mise en scène. Malgré sa trahison, Jon a survécu à la cruauté du régime et est devenu chef de cabinet d'un ministre...