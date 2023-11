M. Teste, cette chimère intellectuelle, cet homme d'île, a séduit les personnalités les plus diverses, d'André Breton, qui savait la "Soirée" par coeur, à André Gide, qui y voyait un code moral, une éthique, en passant par Henri Bergson, Alain ou encore Jorge Luis Borges pour qui Valéry a proposé aux hommes la lucidité dans une ère bassement romantique. "La bêtise n'est pas mon fort. J'ai vu beaucoup d'individus, j'ai visité quelques nations, j'ai pris ma part d'entreprises diverses sans les aimer, j'ai mangé presque tous les jours, j'ai touché à des femmes. Je revois maintenant quelques centaines de visages, deux ou trois grands spectacles, et peut-être la substance de vingt livres. Je n'ai pas retenu le meilleur, ni le pire de ces choses : est resté ce qui l'a pu". - Paul Valéry. Ce volume de textes en prose, suivi d'une biographie de Paul Valéry, contient "La soirée avec Monsieur Teste", "Lettre de Madame Emilie Teste", "Extraits du Log-Book de Monsieur Teste", "Lettre d'un ami", "La promenade avec Monsieur Teste", "Dialogue", "Pour un portrait de Monsieur Teste", "Quelques pensées de Monsieur Teste" et "Fin de Monsieur Teste".