Metal. 40 ans de musique puissante

Une histoire qui s'écrit à coups de riffs Plongeant ses racines dans la fin des années 60, lorsque Led Zeppelin, Black Sabbath ou Deep Purple lui donnèrent la vie, le metal attire, décennie après décennie, un public toujours plus vaste dans les plus grands festivals du monde. Du hard rock des débuts aux genres les plus extrêmes, il couvre une si large variété de styles et de groupes qu'il serait dommage de se limiter aux seuls grands noms. Illustré par la formidable collection de Bertrand Alary, dont un grand nombre de photos inédites, cet ouvrage réunit tous ceux qui comptent ou qui ont compté dans la galaxie metal, sous la plume acérée de Jean-Pierre Sabouret. Un indispensable, riche en anecdotes personnelles, pour tout amateur du genre, fan hardcore comme sympathisant.