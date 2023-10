Les répliques mortelles du Coroner

Vous le connaissez, il est plutôt du genre à l'ouvrir... Retrouvez les meilleures punchlines du coroner le plus culte de l'histoire de Youtube dans un livre-objet à feuilleter "On peut rater sa vie, mais pas sa mort". Décrypter les morts les plus emblématiques du 7e art, c'est le travail du Coroner, un médecin légiste cinéphile, personnage principal d'une série YouTube qui allie médecine légale et analyse cinématographique. Adepte des bons mots et des répliques qui tranchent, il manie scalpel et humour avec la même dextérité. Il ne manquait qu'un livre pour rendre hommage à sa verve. Un collector indispensable à tout fan de la série et de la chaîne Chronik Fiction... et ils sont nombreux !