Le mystère des voix intérieures. Qui dit "je" en moi ?

Le saviez-vous ? Notre parole intérieure, plus ou moins délibérée, accompagne en moyenne un quart de notre vie éveillée. Chacun d'entre nous s'est déjà surpris à réciter des phrases " dans sa tête ", voire à entonner des musiques sotto voce, sans produire de son réel. Derrière cette " petite voix " si familière se cache un phénomène étonnamment riche. Qu'est-ce qui détermine la voix que l'on entend lorsqu'on se parle à soi-même ? Dans quelles circonstances le fait-on, et peut-on toujours la contrôler ? Est-on tous égaux face à la capacité de produire une parole intérieure ? Quel est le lien entre la voix intérieure " normale " et ses déviations (hallucinations sonores, pensées obsédantes) ? Au gré de ces questionnements, Hélène Loevenbruck montre en quoi la parole imaginée participe de l'auto-consolation, de la construction de notre identité et même de l'estime de soi. En parallèle des données scientifiques, l'autrice s'appuie sur maints exemples tirés d'oeuvres littéraires, musicales ou filmiques. L'essai comporte par ailleurs une dimension pratique et ludique : grâce aux exercices spécialement conçus pour le livre, le lecteur est invité à identifier sa " petite voix ", à analyser ses sensations musculaires lors de monologues intérieurs, à décortiquer la façon dont sa voix intérieure réagit aux changements de police, de ponctuation, du type de phrasé proposé.