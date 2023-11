La psychiatrie dans la tourmente

Dès lors que l'on parle de la nécessaire refondation de la psychiatrie en France, les pouvoirs publics sont bien embarrassés : depuis 40 ans, rapports et ouvrages sur le sujet se succèdent et se contredisent... Pourtant il faut donner un nouvel élan et de nouveaux moyens à la psychiatrie qui n'arrive pas à se sortir de la tourmente. Comment adapter l'organisation de l'appareil de soins public à l'évolution considérable de l'offre hospitalière et ambulatoire ? Comment concevoir les places respectives de la psychiatrie publique et privée ? Comment faire face à l'inflation des demandes de prises en charge des souffrances psychiques par la psychiatrie ? Comment développer les partenariats nécessaires pour gérer le parcours des patients ? Comment renforcer les droits des patients ? Comment donner toute sa place à l'évaluation et la recherche ? Cet essai de synthèse livre une analyse critique et sans détour des réformes de la psychiatrie depuis 40 ans et des propositions concrètes pour éclairer professionnels de santé, élus et responsables administratifs en charge des politiques de santé mentale, et tout citoyen inquiet de l'état et de l'avenir de la psychiatrie.