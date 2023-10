Les recettes d'un mercredi scary

Les 12 coups de minuit ont sonné, nous sommes mercredi, le jour des enfants, qui vont pouvoir composer des goûters effrayants, mais néanmoins délicieux : doigts de sorcières à croquer, petits monstres verts, verrines en forme de tombeaux. Le goûter du mercredi sera particulièrement scary ! Des recettes inspirées d'univers qui donnent des frissons. Créatures, sorcières, alchimistes, fantômes, araignées... tous sont conviés pour concocter un buffet absolument renversant ! De la famille Adams à Halloween ou Dracula en passant par Frankenstein et la fameuse série Wednesday... retrouvez les meilleures recettes, salées ou sucrées, pour un mercredi effrayant ! Gâteau araignée, cerveaux à la crème, muffins momies, cocktail noir et rouge... ? Le jus de fraise devient du sang ; les traits de chocolat, des cicatrices ; et les cookies, des mâchoire de vampires ! Est-ce un frisson de terreur, de joie ou de faim qui parcourt votre échine ?