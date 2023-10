Mon Oracle Intuition

Un coffret oracle élégant et féminin, avec sa dorure et ses cartes colorées, pour se connecter à son intuition ! 50 cartes avec jaspage + une pochette en satin pour les ranger + un livre d'interprétation Imaginez : prendre une décision parce que vous " sentez " que c'est la bonne, éviter les personnes toxiques grâce à l'avertissement de votre petite voix intérieure, trouver la solution à votre problème dans un éclair de génie... Ce superpouvoir existe, il s'agit de votre intuition ! Avec ce bel oracle, entrez dans la magie et apprenez à vous connecter à votre sixième sens en interrogeant les cartes et leurs symboles. Des Emotions aux Mots en passant par les Symboles ou les Animaux totems, 7 thématiques de cartes pour décoder les intuitions de votre corps, de votre coeur et de votre esprit. Une approche originale, complète, multiple et intuitive pour coller au plus près des fulgurances de l'intuition, suivre ses chemins de traverse et répondre à l'appel de votre étoile intérieure. Ce coffret contient : 50 cartes illustrées en couleur. Une création riche de symboles, de messages inspirants, un univers pop de l'illustratrice Mademoiselle Eve. + 1 petite pochette en satin pour ranger ses cartes + 1 livre contenant un mode d'emploi et l'interprétation des cartes : Un mode d'emploi pour apprendre à tirer les cartes selon ses besoins : faire la lumière en soi, prendre une décision, examiner une relation, suivre ses aspirations... . L'interprétation des 50 cartes (1 carte par double page, avec la signification de la carte), organisées par " famille " (1 famille = 1 thématique à explorer) Pour chaque carte, des questions pour se guider dans l'interprétation, un exo pratique et un rituel pour se mettre en action.