Le monde d'après. Les conséquences de la Covid-19 dans les relations internationales

La COVID-19 a provoqué la crise mondiale la plus importante et la plus globale du 21e siècle. Pour certains, les répercussions ont été rapides et dramatiques, la pandémie poussant des dizaines de millions de personnes dans la pauvreté et générant une insécurité alimentaire extrême. Pour d'autres, les transformations bouillonnent encore sous la surface et des questions demeurent quant à savoir si les changements de société induits par la COVID-19 perdureront dans la période post-pandémique. Le retour de la géopolitique, avec la guerre en Ukraine et les tensions en Asie, complexifie le portrait mondial. Depuis mars 2020, on a vu une explosion d'analyses à propos de l'impact à court terme et des conséquences futures de la "longue COVID" sur les relations internationales. On a rapidement établi des parallèles établis avec l'effondrement de l'Europe des années 1930, raconté par Stefan Zweig dans ses célèbres mémoires, Le monde d'hier. Alors que la plupart des commentateurs font preuve de pessimisme, certains cherchent des lueurs de changement positif. Cette crise sans précédent exige de réfléchir à la manière dont, dans le "monde d'après" , nous pouvons travailler à améliorer l'économie, la justice sociale, l'environnement, les relations entre les sexes, la santé et les institutions politiques - ou, à tout le moins, à faire en sorte qu'elles ne se détériorent pas davantage.