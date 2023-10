Mélanges en l'honneur de Dany Cohen. Etats de droits

Hommage au Professeur Dany Cohen Après une longue carrière universitaire, qui l'a conduit des Universités du Mans, de Cergy et de Paris XIII à Sciences Po Paris, ses collègues universitaires, des magistrats et ses confrères avocats ont souhaité, en témoignage de leur reconnaissance et de leur amitié, offrir des mélanges au professeur Dany Cohen. Les contributions à ces mélanges sont éclectiques, à l'image de leur dédicataire qui très tôt - dès sa thèse intitulée " la séparation des autorités administrative et judiciaire et la Cour de cassation " - s'est échappé des cages disciplinaires, même si des sillons ont été tracés dans des champs spécifiques, notamment en droit international privé, droit processuel ou droit de la propriété intellectuelle. Les contributions à l'ouvrage collectif ont cependant un point commun qui fait directement écho à l'oeuvre et à la personnalité du professeur Dany Cohen, celui de mettre en lumière l'apport du droit à la civilisation des rapports de force. Intitulés " états de droits ", les mélanges offerts au professeur Dany Cohen, regroupent une trentaine de contributions d'universitaires, de magistrats et d'avocats, parmi lesquels les professeurs Mathias Audit, Florence Bellivier, Laurent Gamet, Philippe Jacques, Horatia Muir-Watt, Judith Rochfeld, Natacha Sauphanor-Brouillaud, Louis Vogel, Etienne Wasmer ou bien encore, le premier président Guy Canivet, le président Alain Lacabarats et Maître Patrick Baudouin.