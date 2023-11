Études françaises, v. 58, no 3. Relire Claude Duchet : Cinquante ans de sociocritique

En 1971, Claude Duchet publie le texte fondateur de la sociocritique, "Pour une sociocritique ou variations sur un incipit" , dans le premier numéro de la revue Littérature. En 2021, ce texte a eu cinquante ans. A l'occasion de cet anniversaire, les revues Etudes françaises et Littérature proposent de relire l'oeuvre de Claude Duchet dans deux numéros distincts, mais dont la parution simultanée souligne la richesse et la complexité de cette pensée de la socialité de la littérature. Loin de prendre les formes traditionnelles de l'hommage ou du bilan, ce double numéro est d'abord l'occasion d'un dialogue critique qui permet d'évaluer l'apport de la sociocritique des textes à ce que l'on a coutume d'appeler la théorie littéraire, de le questionner et d'en saisir les développements et les voies d'exploration sur un demi-siècle. Certains des articles réunis dans Etudes françaises examinent à nouveaux frais telle notion élaborée par Claude Duchet ou la mobilisent dans le cadre d'une lecture de textes littéraires. D'autres proposent de nouveaux sociogrammes, portent la réflexion sociocritique sur la pratique de la traduction ou rendent compte du devenir historique de cette perspective de lecture. Tous donnent la mesure de la richesse théorique de l'herméneutique de la socialité des textes proposée par Claude Duchet. Celle-ci se manifeste également dans les dialogues que la sociocritique a ouverts avec d'autres disciplines comme la psychanalyse ou l'histoire, ainsi qu'avec d'autres courants théoriques tels que la poétique, la sociogénétique, la sociopoétique ou encore la sociologie de la vie et des pratiques littéraires, de la création littéraire et de la réception des oeuvres.