Par l'autrice de Kim Jiyoung, née en 1982, le roman coréen phénomène. Dans une ville-Etat appelée Town, une femme est retrouvée morte dans une voiture abandonnée. Immédiatement, la police oriente ses recherches vers la résidence Saha. Town est la ville la plus riche du monde. Foncièrement inégalitaire, elle est divisée entre riches et pauvres. Les plus démunis, dépourvus de tous droits, vivent dans la résidence Saha, occupant des logements sans eau ni électricité, condamnés à accepter les travaux les plus pénibles pour survivre. C'est là que se sont réfugiés, un soir, Jingyeong et son frère Dogyeong, trempés et grelottant de froid. La police soupçonne rapidement Dogyeong, qui disparaît. Sa soeur part alors à sa recherche avec l'aide d'un groupe de marginaux. Commence pour elle la quête de la vérité sur le système qui régit Town, bien plus sombre que ce qu'elle pouvait imaginer... Pandémie, immigration clandestine, naufrages, médias contrôlés par l'Etat, justice expéditive... La plume acérée de Cho Nam-Joo nous livre une dystopie qui résonne étrangement avec notre monde. Et qui met surtout en lumière l'inébranlable volonté de certains de lutter pour leur liberté. " Comme Parasite et Squid Game, Résidence Saha met en évidence les inégalités croissantes et le manque de mobilité sociale en Corée du Sud. " Daily Telegraph