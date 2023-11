Voitures d'exception

Le best-seller d'Hugo Image consacré aux hyper et aux supercars refait un tour de piste ! Lamborghini, Ferrari, Aston Martin, Bugatti et autrePorsche ont de tout temps conçu des voitures qui ont fait rêver les passionnés d'automobiles. Mais, parmi les gammes de ces constructeurs, se niche une élite de modèles rares, uniques, exceptionnels, ayant pour nom "Valkyrie" , "Agera" ou encore "Chiron" . Au-delà de leur prix de vente étourdissant, ces mo. dèles, produits en séries très limitées, se distinguent par des innovations techniques qui dépassent l'entendement. Méritant tous les superlatifs, ces joyaux de technologie et de design dépassent l'imaginaire et pulvérisent tous les records. Oubliez les supercars, entrez dans le monde des hypercars...