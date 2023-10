Mon encyclopédie animée

Le corps, la maison, la ville, la nature, les animaux, la mer, la Terre, les sciences, les sports, l'Histoire, l'univers... Ce bel ouvrage aux pages cartonnées et propose plus de 180 volets à soulever pour stimuler l'imagination des enfants et leur faire découvrir le monde. - De grandes et belles images avec plein de détails à observer - Des animations originales pour en savoir plus ou comprendre comment ça marche - Des questions-réponses pour attiser et satisfaire la curiosité - Des textes vivants et accessibles à lire à voix haute