Nos meilleures années. La jeunesse, les amis, la politique

Dans ce récit très personnel, Pierre Moscovici évoque pour la première fois son parcours, depuis sa jeunesse de fils d'intellectuels juifs blessés par la tragédie de la guerre jusqu'aux secrets et aux tourments du pouvoir. Plus largement, il retrace l'itinéraire d'une génération qui, pendant quarante ans, a participé au combat politique, au gouvernement de la France et à la construction de l'Europe. Sans accabler ni ménager quiconque, il dresse le portrait saisissant des personnalités qu'il a côtoyées, parmi lesquelles Dominique Strauss-Kahn, Lionel Jospin, Jacques Chirac ou François Hollande. Où l'on découvre, au fil des pages, comment un jeune homme que rien ne prédestinait à la politique évolue au coeur de l'Etat et de ses institutions. On y trouve également un témoignage inédit sur l'histoire récente de la gauche et de notre pays, plongé aujourd'hui dans une profonde crise démocratique.