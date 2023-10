Les amours difficiles

Comment retourner sur la plage lorsque l'on a perdu son maillot dans la mer ? Peut-on lutter contre une invasion de fourmis sans sombrer dans la folie ? Ne pas retrouver ses clés peut-il constituer une raison pour être accusée d'adultère par son mari ? En treize nouvelles et deux novellas mâtinées d'absurde, de frissons et de comédie, Italo Calvino met en scène une galerie de personnages inoubliables et nous offre une subtile réflexion sur l'impossible communication entre les êtres.