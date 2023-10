Imagerie Rhumatologique - Affections Générales intègre les dernières connaissances et présente une iconographie radiologique riche incluant les techniques d'imagerie les plus récentes de toutes les maladies générales de l'appareil musculosquelettique de l'adulte, des plus fréquentes aux plus rares. Le texte a été rédigé de façon à trouver le meilleur équilibre entre le caractère complet des informations et un texte concis, de lecture aisée, immédiatement intelligible grâce à un découpage et une présentation du texte originale. Les images radiologiques sont fléchées et annotées chaque fois que nécessaire. Le livre s'adresse à tous les médecins et chirurgiens qui prennent en charge les affections musculosquelettiques. Il intègre, à côté de l'imagerie, toutes les autres connaissances essentielles, étiologiques, cliniques, biologiques, anatomopathologiques et thérapeutiques. La présentation permet de consulter les chapitres de deux façons, approfondie ou rapide par la lecture des segments du texte en caractères gras et des figures annotées. Ce livre fait partie de la nouvelle collection "Références en Imagerie musculosquelettique" dirigée par Jean-Denis Laredo et éditée par Sauramps Médical. Cette collection couvrira progressivement toutes les affections musculosquelettiques et l'ensemble des segments et articulations. Elle fait suite à une première édition en 5 volumes parue entre 2013 et 2016 dirigée par Jean-Denis Laredo, Marc Wybier, David Petrover et Gérard Morvan. Les objectifs dans l'élaboration de cette nouvelle édition ont été : - D'actualiser les connaissances - D'enrichir le nombre et la qualité iconographique - D'insister sur l'imagerie mais aussi de résumer les connaissances essentielles, étiologiques, cliniques, biologiques, anatomo-pathologiques et thérapeutiques - De permettre de consulter les chapitres de deux façons, approfondie ou rapide par la lecture des seules informations essentielles en caractères gras et des figures.