Mon oracle joie, love & énergie

L'oracle plein de good vibes qui t'envoie de l'amour, des arcs-en-ciel et des paillettes ! Ma jolie pomme d'amour, cet oracle, je l'ai créé avec beaucoup de joie et de bienveillance, pour que tu aies toujours près de toi les mots doux, les belles images et les couleurs, pour que chaque fois que tu as besoin de t'entourer de tendresse et de bonheur, il soit là. J'ai réalisé 52 cartes pour qu'il puisse t'accompagner toute l'année, mon petit chat. Tu peux tirer une carte par semaine pour te concentrer sur une affirmation positive et te la répéter toute la semaine pour l'intégrer et la faire vivre à l'intérieur de toi, ma beauté ! Les affirmations positives fonctionnent quand on les répète régulièrement, elles s'installent tranquillement dans un coin de notre esprit jusqu'à devenir une réalité. L'amour et la joie sur toi, Zak