La Grande Guerre de Joseph et Loys Roux

Le livre est centré sur le fonds d'archives de Joseph et Loys Roux, prêtres et infirmiers pendant la Première Guerre mondiale, conservé chez des particuliers, aux archives départementales du Rhône et à l'ECPAD. Soit près de 2 000 pages de carnets de guerre tenus pratiquement quotidiennement par Loys Roux, sans interruption d'août 1914 à décembre 1918, et plus de 1500 photos, réalisées par Joseph jusqu'à sa mort au front, en décembre 1915, puis par Loys jusqu'à la fin de la guerre. Un témoignage photographique, qui forme une sorte d'encyclopédie visuelle de la Grande Guerre constituée de façon quasiment ininterrompue pendant 52 mois. Introduction par deux historiens : Yves Le Maner et Yann Prouillet.