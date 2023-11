Et si je libérais mon intelligence intuitive et spirituelle ? Mieux se connaître, améliorer toutes ses relations, développer sa créativité, son leadership, prendre de meilleures décisions...

Le livre du documentaire qui propose un parcours inédit et efficace pour tous, au quotidien ! Aujourd'hui, de plus en plus de personnes s'ouvrent à de nouvelles intelligences, notamment intuitive et spirituelle, afin de développer davantage de discernement, de créativité, de confiance en soi, mais aussi d'apaisement, d'efficience et de sens. Ce livre s'appuie sur de nombreux témoignages aux parcours et aux profils variés. Ce livre, riche en cas inspirants et en exercices, propose un parcours inédit et efficace pour développer ces intelligences jour après jour et ainsi gagner en efficacité et améliorer ses relations personnelles et professionnelles, tout en vivant mieux son quotidien au travail (remettre du sens, ressentir un alignement et un bien-être).