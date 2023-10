Le poisson rouge de Berlin. 2023

Sze Yin, Hongkongais de 40 ans, est invité à Berlin pour présenter son travail de pointe dans un salon sur les nouvelles technologies. Il y rencontre Lin Lin, une Chinoise du continent d'une vingtaine d'années, qui étudie à Londres. Ils tombent amoureux, mais Sze Yin doit rentrer à Hong-Kong où il renoue avec une amie de jeunesse, maintenant mariée. Partagé entre plusieurs continents, plusieurs cultures, Sze Yin se sent de nulle part. Alors que les événements du monde le traversent et que les perspectives d'une vie sous emprise technologique semblent se rapprocher, il s'interroge non sans humour sur ce qui fait le lien amoureux - mémoire, désir, rencontre des corps, partage du souvenir, connaissance de l'autre... - et sur ce que signifie " être au monde ".