Chers professeurs, aidez-nous à réussir ! 10 stratagèmes pour captiver la classe : le point de vue

Dans un esprit bienveillant vis-à-vis de ses professeurs, Maxime Duboscq, 17 ans, démine les pièges à éviter pour ne pas endormir une classe, livre des clefs pratiques pour stimuler un sain esprit de collaboration entre les élèves, et esquisse des stratégies astucieuses et faciles à appliquer pour leur donner le goût d'apprendre et les aider à réussir. Comment certains professeurs parviennent-il à captiver les élèves, leur faire aimer la matière, les amener à participer activement au cours et ouvrir leur horizon personnel ? Et pourquoi d'autres échouent, se sentent de moins en moins à l'aise dans leur rapport avec la classe et se désolent de voir le niveau baisser inexorablement ? Comment aider les jeunes à s'intéresser, comprendre, mémoriser ? Quelles erreurs éviter pour lutter contre l'ennui, les distractions, l'indiscipline ? Quelles astuces pour bien gérer les premières heures de l'année scolaire ? Voici le point de vue original d'un élève au regard réaliste, qui analyse des situations vécues en classe pour apporter des réponses à toutes les questions que cela soulève. L'ouvrage est émaillé d'anecdotes qui ont trait à la salle de classe mais aussi à beaucoup d'autres univers, le livre empruntant bon nombre de ses exemples au domaine du sport, au milieu littéraire ou encore à la nature. Cela le rend plaisant et parfois même drôle à lire, et c'est voulu !