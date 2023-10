" Tout savoir en BD ", une série pour informer de façon ludique la nouvelle génération à propos des sciences humaines et naturelles. Sam a obtenu une mauvaise note lors d'un concours scientifique et se voit offrir un voyage dans l'espace par Orion, le président de Korea Group. Surpris, Sam ne comprend pas ce qui lui arrive, Orion lui explique que ce voyage est une opportunité pour lui de s'intéresser davantage aux sciences. Sam et son amie Léna s'entraînent alors pour partir dans l'espace et montent finalement à bord du vaisseau spatial. Arrivés dans l'espace, le président Orion, Sam et Léna explorent diverses planètes du système solaire. Ils commencent par apprendre les principes de la rotation de la Terre et de la Lune, puis la structure du Soleil et les caractéristiques d'autres planètes comme Jupiter, Mars et Saturne. Ils découvrent aussi la vie des étoiles dans l'Univers. A chaque album une nouvelle thématique et une double page déroulante explicative en fin d'album. Un récit ludique enrichi de vignettes pédagogiques intégrées tout au long du récit. Un univers graphique de style manga et une aventure pour apprendre avec humour, accompagné d'un lexique pour approfondir l'apprentissage.