Cette année, c'est décidé, il n'y aura pas de tournée de Noël. Le père Noël en a plein les bottes... ras la hotte ! Les enfants sont bien trop gâtés. "Père Noël, je veux ci ! Père Noël, je veux ça ! Je le veux en vert et pas en bleu ! " Jamais contents, ces enfants ! Et le père Noël dans tout ça, qui pense à lui ? Une histoire drôle et tendre Le père Noël en retard pour la distribution, changé en crapaud par une sorcière ou ayant perdu sa tenue : Céline Claire et Bruno Salamone proposent ici une histoire de Noël dans laquelle on peut découvrir un père Noël au bout du rouleau dans des situations aussi originales que loufoques. Et une fin tendre qui rassure le père Noël : finalement, beaucoup d'enfants pensent à lui ! Une collection d'histoires à petit prix Contes classiques, de Noël, histoires tendres, aventures rigolotes... La collection "Mon coffre à histoires" propose plus de 20 contes et histoires diverses et variées à prix mini ! De quoi satisfaire toutes les envies de lecture des petits !