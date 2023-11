Le secret de la barbe du père Noël. Pour le CE1

Quelle belle histoire ! Ce soir, c'est décidé, Pablo va se cacher pour surprendre le père Noël... C'est un début d'histoire assez classique, qui va déboucher sur une surprise extraordinaire. Tout en douceur et en sagesse, avec même un brin de philosophie, ce texte, de très grande qualité, propose une belle réponse à une question délicate : "Dis, c'est vrai que le père Noël n'existe pas ? " Des illustrations tendres Les images de Nathalie s'accordent avec douceur et délicatesse à cette aventure intime. Une lecture adaptée aux 6-8 ans Une histoire tendre et profonde sur la magie de Noël, parfaitement adaptée aux lecteur-trice-s débutant-e-s.