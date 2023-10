Mon carnet couture

Découvrez l'accessoire indispensable - après la machine à coudre - le carnet de couture ! Ce carnet s'adresse à toutes les couturières, des débutantes aux plus expérimentées, qu'elles soient déjà organisées, ou au contraire overbookées, voire des fonceuses de la machine à coudre qui ont leurs placards pleins à craquer. Loin d'être un simple planificateur de projets, proposant des fiches à remplir, il s'agit d'un véritable compagnon de couture. Avec bienveillance et douceur, Perrine de Auguste et Septembre l'a conçu et écrit comme le fruit de son expérience personnelle. Il s'utilise lors de toutes les phases d'un projet de couture : en amont (lors de l'inspiration et de sa conception), pendant la couture et après, à l'heure du bilan. Dans un quiz aux couleurs de l'humour, elle encourage la lectrice à faire un premier bilan sur elle-même. Elle la guide ensuite à se poser toutes les bonnes questions avant de commencer un nouveau projet (Comment temporiser une pièce forte dans sa garde-robe ? Comment porter et adapter un modèle de patron ? etc.), puis la conseille pour adopter les bons réflexes pendant la couture du projet, pour enfin l'encourager à prendre du recul sur la pièce cousue. L'autrice a mis en place les outils indispensables pour devenir une créative organisée. Ce sont 6 types de fiches à remplir : une whishlist, un calendrier annuel, des fiches pour dresser l'inventaire de sa bibliothèque de ses patrons, de son placard à tissus, mais aussi de sa garde-robe cousue main, et les fiches Mes projets de couture à remplir dès la conception du projet. En plus des conseils et de la méthodologie, sont distillés au fil de l'ouvrage des infos insolites et de petits quiz amusants sur l'univers de la couture et du vêtement. Ce carnet complète le Guide des tissus. Ce duo est idéal à s'offrir ou à offrir à toutes celles qui veulent progresser en couture. Grâce au Guide des tissus, les couturières apprennent à bien acheter et coudre leurs tissus ; Mon carnet de couture les aide à organiser leur temps ou à mettre à profit leur énergie débordante pour réussir leurs projets de couture.