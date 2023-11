Le grand voyage

Pour écrire certaines nouvelles de ce recueil, l'auteur a puisé dans ses souvenirs d'enfance. Il a tissé des petites histoires drôles et pleines de tendresse. En lâchant la bride à son imagination, il a essayé de toucher à différents genres littéraires, dont le fantastique et la science-fiction. Dans beaucoup d'entre elles, la ville mythique de Marrakech et sa célèbre place Jamae Lfna se profilent en toile de fond.